مبادرة كردية تمنح الانفراجة.. التنسيقي يعلن موقفه من مبادرة بارزاني لحل الأزمة السياسة

2022/05/07 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن موقفه من مبادرة مسعود بارزاني المقرر ان يطلقها لحل ازمة السياسة في العراق .

وقال الهلالي لـ(بغداد اليوم ) إن "المستقلين لن يذهبوا لا مع مبادرة الإطار ولا مبادرة التيار وهنا الطرفين لم يستقبلا مبادرات بعضهما سواء كان الإطار لم يستقبل مبادرة التيار والعكس وذلك بسبب تمسك كل منهما بالحكومة التي يريدها فالإطار متمسك بتشكيل حكومة توافقية والتيار يريد حكومة الأغلبية والطرفان لم يتفقا على شكل الحكومة".

واوضح: "لذا لم يستقبلا مبادرات البعض وعليه فأن مبادرة مسعود البرزاني قد تكون حلا فعليا ورغم انها لم يتم الإعلان عن أساسيتها بعد لكنها واقعا ستطرح بعد عطلة العيد".

وبين أن "الإطار لم يستطع إقناع التيار ولا التيار استطاع إقناع الإطار أو الاتفاق معه لذلك يبقى الطرفان يعولان على المستقلين لحسم هذا الانسداد السياسي لكن الأمر لم يتم حسمه مع من يريد هذا المستقل او ذاك".

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