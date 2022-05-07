دول الخليج تدين الهجوم شرقي قناة السويس.. وتعرب عن تضامنها مع مصر

2022/05/07 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دول الخليج الهجوم المسلح استهدف محطة لرفع المياه شرقي قناة السويس، السبت، الذي أسفر عن مقتل 11 عسكريًا على الأقل، بينهم ضابط، إضافة إلى 5 جرحى بالجيش المصري.

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