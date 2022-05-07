خيارات بوتين للخروج من أزمة أوكرانيا

2022/05/07 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو روسيا بعيدة جدا عن الانتصار في حربها ضد أوكرانيا كمات أن جميع خياراتها في المستقبل محفوفة بالمخاطر، وفقا لمحللين غربيين تحدثوا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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