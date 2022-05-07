مقتل 11 جندياً مصرياً إثر هجوم “عناصر تكفيرية” في غرب سيناء والسيسي يتوعد باجتثاث الارهاب

2022/05/07 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – الزمان – قُتل 11 جنديا مصريا إثر تصديهم لهجوم شنّته “عناصر تكفيرية” على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان السبت.وتوعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باجتثاث الارهاب من جذوره.وأفاد البيان الذي نشره غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم الجيش المصري على […]

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