يوميات دنماركية 300 والأخيرة - حكمة اقبال

2022/05/07 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إستقالة وزير:بشكل مفاجئ، أعلن وزير العدل على صفحته في الفيسبوك انه ابلغ رئيسة الوزراء رغبته في الإستقالة من منصبه وكذلك الإنسحاب من مقعده في البرلمان وترك العمل السياسي بعد 20 سنة.



أضاف الوزير المستقيل: انا اشكر زملائي في البرلمان والموظفين الذين عملت معهم خلال السنوات الماضية، وأشكر الحزب الإشتراكي الديمقراطي الذي منحني الفرص للعمل من اجل اهدافنا، ولقد قضيت سنوات طويلة في العمل السياسي كمح ......





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