2022/05/07 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: USZC-qwgoYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيخ عشيرة الحلاف: قاتل الشهيد العميد علي جميل مازال طليقاً وليس من قتل اليوم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيخ عشيرة الحلاف: قاتل الشهيد العميد علي جميل مازال طليقاً وليس من قتل اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).