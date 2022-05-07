حراك برلماني لالزام الحكومة باتخاذ اجراءات بشأن التصحر في العراق- عاجل

2022/05/07 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل ياسر وتوت، اليوم السبت، عن وجود حراك برلماني يهدف الى الزام الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة بشان التصحر في العراق.

وقال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك حراكاً برلمانياً يجري من قبل نواب من كتل ومحافظات مختلفة يهدف الى إصدار مجلس النواب حزمة من القرارات الملزمة للحكومة بشان مكافحة التصحر في العراق".

وبين أن "الجهات الحكومية المختصة ليس لها اي عمل يذكر في مكافحة التصحر، خصوصا ان هذا التصحر يزداد يوم بعد يوم".

وأكد أن "هذا الامر له تبعات خطيرة في المستقبل القريب والبعيد والعواصف الترابية ابرز اسبابها ارتفاع نسبة التصحر في العراق وفق المختصين".

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