بات بلا مأوى ولا ساق.. سُرقت سيارته وفر بها اللص وداخلها ساقه الصناعية

2022/05/07 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل جيمس هيث وهو رجل من مدينة غاستونيا في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، مع محطة WCCB News الأخبارية بعد أن قال إنه تعرض للتهديد بسكين وتمت سرقة سيارته.حدث ذلك يوم الجمعة الماضي في مطعم ماكدونالدز في غاستونيا.جيمس هيث بلا مأوى وقد كان يعيش في سيارته عندما سُرقت.وفي هذا التقرير يشرح تريش ويلفورد مراسل المحطة الإخبارية الحالة التي وصل إليها الضحية.

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