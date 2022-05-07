تعرف على رجيم الزبادي وكيفية إنقاص الوزن

2022/05/07 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … الزبادي غني بالبروتينات والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12 والفوسفور والمغنيسيوم والريبوفلافين، يركز نظام الزبادي الغذائي على تضمين الزبادي في كل وجبة على مدار اليوم بطريقة أو بأخرى، الزبادي له العديد من الآثار الصحية الإيجابية على جسمك.رجيم الزبادي لفقدان الوزن وفقا لموقع ” onlymyhealth ” حمية الزبادي هي نظام غذائي لفقدان […]

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