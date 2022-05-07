تعادل قاتل لتشلسي أمام مالكه الجديد.. وواتفورد يهبط

2022/05/07 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني تشلسي بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه ولفرهامبتون ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، السبت، والتي شهدت سقوط مانشستر يونايتد برباعية نظيفة أمام مضيفه برايتون وهبوط واتفورد الى "تشامبيونشيب".

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