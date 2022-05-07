تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها وسط بغداد

2022/05/07 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتحرير مختطفة واعتقال خاطفيها وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نجدة بغداد تتمكن من تحرير مخطوفة يبلغ عمرها تقريبا ١٩ سنة والقبض على الخاطفين البالغ عددهم ٣".

وأضاف المصدر أن "العملية تمت ضمن منطقة الحارثية وسط بغداد".

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