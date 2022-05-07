جبهة البوليساريو تطالب رئيس الحكومة الإسبانية بتوضيحات

2022/05/07 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت جبهة البوليساريو، السبت، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتوضيح "المفاهيم" التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها إلى ملك المغرب، محمد السادس، والتي يتحدث فيها عن الوحدة الترابية" لهذا البلد.

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