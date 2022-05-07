كربلاء:ندوة حوارية حول مكافحة حشرة الدوباس بالرش الجوي في جيلها الربيعي

2022/05/07 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية (جمعية الوند الفلاحية) إحدى

الجمعيات التابعة للاتحاد الفرعي لقضاء

المركز احد أفرع الاتحاد المحلي

للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء

المقدسة أقامت (شعبة زراعة الحسينية) و

(شعبة زراعة عون) ند

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