إحباط محاولة استهداف منزل شيخ جنوب شرقي بغداد

2022/05/07 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بإحباط محاولة استهداف منزل شيخ بعبوة محلية الصنع جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم نصب بمبة عدد ٢ امام منزل احد شيوخ العشائر ضمن منطقة الجعارة في قضاء المدائن اطراف بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم ملاحظتها وتبليغ الجهات المعنية والاتصال بهم وعلى الفور حضرت قوة وقامت برفع البمبات".

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