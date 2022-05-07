اغتيال قيادي في سرايا السلام وسط ميسان

2022/05/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانافاد مصدر امني في ميسان، السبت، باغتيال قيادي في سرايا السلام وسط المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولين اقدموا على اغتيال القيادي في سرايا السلام عباس دينار الشويلي". وأضاف ان "عملية الاغتيال نفذت في منطقة حي الحسين الجديد وسط ميسان".

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