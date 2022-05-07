تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفيها وسط بغداد

2022/05/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، مساء السبت، عن تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) ان :"دوريات نجدة بغداد تمكنت من تحرير مختطفة تبلغ من العمر ١٩ عاماً، والقبض على الخاطفين البالغ عددهم ٣ ضمن منطقة الحارثية وسط بغداد".واضاف ان "العملية تمت حسب توجيهات مدير النجدة ونصب كمين محكم لتحرير المختطفة".

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