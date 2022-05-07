التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 11 - طلال الربيعي

2022/05/07 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي السعادة و "العلاج بالتسوق"! لا شك في أنه عندما يزور الناس معالجا او محللًا نفسيًا أو يتدربون ليكونوا معالجين نفسيين أو يقرؤون كتابًا عن العلاج النفسي، فإنهم يحاولون إيجاد طرق أفضل لتحقيق السعادة.



مع إن السعادة هي موضوعة مركزية في التحليل النفسي, إلا إن الناس يبحثون عن السعادة في علم التحليل النفسي الذي ينتقدها بشدة هو نفسه إذا لم يكن رافضًا تمامًا لها، والسؤال المطروح:هل يوج ......





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