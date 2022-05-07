تحالف تاريخي لقوى اليسار الفرنسي - رشيد غويلب

2022/05/07 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب يبدو أن تشتت قوى اليسار خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا في فرنسا، وضياع فرصة كانت ممكنة لخوض مرشح يساري جولتها الثانية، ومخاطر صعود اليمين المتطرف التي عبر عنها حصول زعيمة التجمع القومي ماري لوبان، على الرغم من خسارتها الجولة الثانية على 41,46 في المائة، هي أفضل نتيجة حققها اليمين المتطرف في فرنسا منذ التحرير عام 1945.



وبزيادة قدرها 7.56 في المائة مقارنة بالانتخابات الرئاسية عام 2017.



وكذل ......





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