2022/05/07 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 0OZ_F3As0iA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكرون يعلن نظام حكمه الجديد في فرنسا .. وكشف قصة القلادة الذهبية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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