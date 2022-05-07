شاهد بالفيديو.. بعض البرامج تهين الناس في الشارع لكسب المشاهدات وهذا لا يسمى اعلام ابداً | بمختلف الاراء

2022/05/07 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YJR8FJSCINU

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