مدرب الملكي يسعى للوصول الى سن الـ 80 عاما داخل اسوار القلعة البيضاء

2022/05/08 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 62 عاماً، أن المغامرة الأخيرة في مسيرته الاحترافية على مقاعد البدلاء ستكون في الريال.وأبدى أنشيلوتي سعادته الكاملة في الوقت الحاضر ورغبته في الاستمرار “حتى 80 عاماً” واستحالة أن يحفزه مشروع لاحق أكثر من قيادة “أفضل فريق في العالم”.وأكد المدرب الإيطالي: “إذا […]

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