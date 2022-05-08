رياح ترابية تجتاح البلاد مجدداً.. هذه المناطق ستكون أهدافاً لها

2022/05/08 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المحافظات العراقية خلال الأيام

المقبلة، طقساً مختلفاً، بين استمرار

للأتربة واستقرار جوي في مناطق أخرى.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في

توضيح له اليوم إن “الطقس المتوقع

للأيام القادمة هو استمر

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