الجريمة الكبرى بحق الشعب العراقي

2022/05/08 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

نحن الآن متجهين نحو المجاعة - الخزين

الاستراتيجي للحنطة يكفي لما يقارب

الثلاثة أسابيع فقط.

لتعاقد لشراء أي كمية ضمن الضوابط

يستغرق بحدود الشهرين على اقل تقدير،

إلا إذا !!!

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