التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول وتوتنهام

2022/05/08 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفرض توتنهام التعادل الإيجابي على مضيفه ليفربول بنتيجة (1-1)، مساء السبت، على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.تقدم توتنهام عبر هيونج مين سون في الدقيقة (56)، وعدل لويس دياز النتيجة لليفربول في الدقيقة (74).ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة ليرتقي إلى صدارة البريميرليج بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، كما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

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