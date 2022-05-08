جيل بايدن توجه رسالة للأمهات الأوكرانيات

2022/05/08 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت السيدة الأولى الأميركية، جيل بايدن، إلى روايات مفجعة السبت من نساء وأطفال أوكرانيين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، ووجدوا ملاذا آمنا في رومانيا، حيث أخبرت إحدى الأمهات بايدن بقصة فرارها المروع بعدما ظلت لأسابيع تقيم في قبو بارد مع ابنتها (8 سنوات)، التي أصيبت بصدمة.

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