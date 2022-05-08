اشادة اممية بحق العتبة الحسينية لدورها في التصدي لمكافحة التطرف

2022/05/08 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مدير البرنامج الانمائي للأمم

المتحدة (UNDP) في الفرات الاوسط، إن دخول

العتبة الحسينية في مجال مكافحة التطرف

يمثل دخولا مهما جدا.

وقال الحقوقي علي كمونه لموقع العتبة

الرسمي وتابعته وكالة نون الخب

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