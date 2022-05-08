ليفربول يتعثر في السباق على اللقب

2022/05/08 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثّر ليفربول في السباق المحتدم على لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام ضيفه توتنهام السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، مهديًا خدمة ثمينة لمانشستر سيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية.

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