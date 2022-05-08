إدمان التجميل وهوس المظهر

2022/05/08 | 01:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ياسين طرار غند

يُنظر إلى الجراحة التجميليَّة على أنها طريقة لإصلاح العيوب أو العيوب التي تزعج الشخص المصاب باضطراب التشوه الجسمي.



وبهذه الطريقة، يُنظر إلى الجراحة التجميلية على أنها نتيجة لهواجس اضطراب التشوه الجسمي وليس كإدمان.



بينما يُنظر إلى الجراحة على أنها طريقة لتحسين تشوه الجسم، فإنها غالبًا ما تفشل في تحسين الأعراض أو يمكن أنْ تزيدها سوءًا.

في حين إنَّ إجراء العديد من العمليات التجميليَّة قد يبدو وكأنه إدمانٌ، فإنَّ السبب الأساسي يرتبط عادةً بـ(BDD).



body dysmorphic disorder بهوس المظهر، أو بعيوب محددة إما حقيقيَّة أو متخيلة.



يمكن أنْ يتسبب تشوه الجسم في ضائقة كبيرة ويمنع الأشخاص من الخروج أو الاحتفاظ بوظائف أو عيش حياتهم بطريقة صحيَّة.

الأهم من ذلك، ليس كل الأشخاص الذين أجروا جراحة تجميليَّة يعانون من اضطراب التشوه الجسمي، على الرغم من أنَّ اضطراب التشوه الجسمي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يخضعون لجراحة تجميلية.



يُعتقد أنَّ ما بين 7 % إلى 15 % من الأشخاص الذين خضعوا لجراحة تجميليَّة يعانون من اضطراب التشوه الجسمي.

ويعرف إدمان الجراحة التجميليَّة كاضطراب سلوكي يقود الشخص إلى الرغبة في تغيير مظهره عن طريق الجراحة التجميليَّة بشكلٍ مستمر.

مثل جميع أشكال الإدمان، قد يبدو إدمان الجراحة التجميليَّة في البداية شيئًا صحيًا تمامًا.



يمكن أنْ تبدأ بعملية جراحيَّة واحدة فقط يتمتع الشخص بتجربة إيجابيَّة منها.



يمكن أنْ تزيد هذه الجراحة من إحساس الشخص بالرفاهيَّة، ويمكن أنْ تجعله ينظر إلى جسمه بشكلٍ مختلف.

بمجرد أنْ يختبر شخصٌ ما الآثار الإيجابيَّة للجراحة التجميليَّة بشكلٍ مباشر، قد يبدأ في التفكير في ما يريد تغييره بعد ذلك.



قد يقومون بجدولة المزيد من العمليات الجراحيَّة على الفور، أو يستغرقون وقتًا.

تظهر الحقائق حول إدمان الجراحة التجميلية أنَّ اضطراب التشوه الجسمي يمكن أنْ يؤثر في الرجال والنساء من جميع الأعمار..



تميل إلى التأثير في الرجال والنساء على حدٍ سواء ولكنها أكثر شيوعًا في سن أصغر.



يُعتقد أنَّ معدل (BDD) في عموم السكان يبلغ نحو 2.4 % في الولايات المتحدة.

في حين أنَّ العديد من الأشخاص الذين يعانون من خلل في الجسم يسعون إلى الجراحة التجميليَّة، فإنهم غالبًا غير راضين عن النتائج.



قد يكون طلب الجراحة أكثر شيوعًا من طلب المساعدة النفسيَّة، وقد لا يدرك الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوه الجسم أنَّ هذا هو السبب الأساسي.

الجراحة ليست استراتيجيَّة علاج فعالة لاضطراب تشوه الجسم، والمرضى الذين يعانون من هذه الحالة سيستفيدون عادة من التدخلات النفسيَّة مثل العلاج السلوكي المعرفي.

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب تشوه الجسم من أعراضٍ يمكن أنَّ تسبب ضائقة شديدة.



يمكن أنْ تشمل هذه العلامات والأعراض: الاستحواذ على المظهر، فحص المرآة القهري، المعاناة من ضائقة كبيرة بسبب عيوبٍ صغيرة أو غير موجودة، التستر على المظهر، البحث عن تأكيدٍ متعلقٍ بالمظهر.

الأشخاص الذين يبدو أنهم مدمنون على الجراحة التجميليَّة قد يعانون من اضطراب في الصحة العقليَّة.



بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التشوه الجسمي، قد تكون الجراحة بمثابة حلٍ مؤقتٍ لمخاوف مظهرهم.



ومع ذلك، عادة ما تعود الأعراض بعد الخضوع لعمليَّة جراحيَّة، أو قد يتحول تثبيت الشخص إلى جزءٍ جديدٍ من مظهره.

يمكن أن تكون هذه الدورة سببًا للعديد من العمليات الجراحية، ومع ذلك، فإنَّ الإدمان على الجراحة التجميليَّة لا يعني أنَّ هناك اعتمادًا جسديًا على الجراحة بنفس الطريقة التي يمكن أنْ يعتمد بها الشخص على مادة ما، بدلاً من ذلك، غالبًا ما تكون الجراحة استراتيجية تأقلم.

وقد يتساءل هل هناك أيضًا ارتباط إلى تعاطي المواد المخدرة؟ تعدُّ اضطرابات تعاطي المواد المخدرة أكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين باضطراب التشوه الجسمي مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.



يمكن استخدام المواد كطريقة لإدارة الأعراض، ومع ذلك، يمكن أنْ يؤدي استخدام المواد في كثيرٍ من الأحيان إلى تفاقم أعراض اضطراب التشوه الجسمي ويؤدي إلى ضعف الأداء العام.



يمكن أنْ يكون تشوه الجسم اضطرابًا سريًا تمامًا، لذلك قد لا يكون من الواضح أنَّ الشخص يستخدم موادَّ للتأقلم.

في حين أنه قد يبدو أنَّ الجراحة قد تساعد الأشخاص الذين لديهم إدمانٌ على الجراحة التجميليَّة، إلا أنه غالبًا ما يكون لها تأثير معاكس.



غالبًا ما يكون الإدمان أو الإكراه على إجراء العديد من جراحات التجميل من أعراض اضطراب الصحة العقليَّة الأساسي الذي يتطلب علاجًا نفسيًا.

ثبت أنَّ العلاج النفسي (المعرفي السلوكي) علاجً فعال لاضطراب تشوه الجسم ويمكن أنَّ يساعد الأشخاص في التعرف على الأفكار والسلوكيات غير المفيدة المرتبطة بمظهرهم وتغييرها.

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