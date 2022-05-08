{قمَّة الويب} في ريو دي جانيرو اعتباراً من 2023

2022/05/08 | 01:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريو دي جانيرو: أ ف ب

ستصبح ريو دي جانيرو في أيار 2023 أول مدينة غير أوروبية تستضيف قمة الويب (ويب ساميت)، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة، على ما أعلن المنظمون.

وقال رئيس قمة الويب الايرلندي بادي كوسغرايف خلال لقاء عبر الفيديو مع رئيس بلدية ريو إدواردو باييس "نحن سعداء لفكرة تنظيم هذه النسخة الجديدة في إحدى المدن الأكثر أيقونية في العالم".

وأضاف رئيس هذا الحدث الذي يُتوقع أن يستقطب نحو عشرة آلاف مشترك بين الأول والرابع من أيار 2023 "أنظار المستثمرين الدوليين شاخصة نحو أميركا اللاتينية، والبرازيل بالتحديد، إذ تجذبهم الطفرة الكبيرة في الشركات الناشئة".

وبعد تأسيسها عام 2009، أقيمت النسخ الأولى من "قمة الويب" في دبلن، ثم انتقلت إلى العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من 2016.

وأوضح المنظمون أنَّ النسخة البرازيلية لن تكون بديلاً عن تلك المقامة في لشبونة والتي ستستمر "حتى 2028 على أقل تقدير".

وبالتالي فإنَّ قمة الويب التي استضافت أسماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون ماسك، أو مشاهير مثل بونو مغني فرقة "يو تو"، ستقام مرتين سنوياً، مع عقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ريو دي جانيرو، بينما يأمل رئيس بلدية المدينة تمديد الحدث "لعشر سنوات أو عشرين سنة".

وتنظم الشركة التي أسسها كوسغرايف مؤتمرات مشابهة بمسميات مختلفة، بينها "كوليجن" في تورنتو الكندية أو "رايز" في هونغ كونغ.

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