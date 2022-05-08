{فورتنايت} مجاناً على {آي فون}

2022/05/08 | 01:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك: وكالات

سان فرانسيسكو: أ ف ب

أعلنت علامة "إكس بوكس" التجارية المتخصصة بألعاب الفيديو والتابعة لشركة "مايكروسوفت" أنها ستستفيد من خدمات الحوسبة السحابية لتتيح لعبة "فورتنايت" مجاناً على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي تشغيل "أي أو إس" أو "أندرويد".

وقالت المسؤولة عن تطوير المنتجات كاثرين غلوكستين في مدونة إنّ لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة "إبيك غايمز" ستكون أول لعبة مجانية مُتاحة عبر خدمة ألعاب "إكس بوكس" السحابية في البلدان الـ26 حيث تتوفر خدمة الحوسبة السحابية.

وتأتي عودة "فورتنايت" إلى أجهزة "أيفون" و"أيباد" بعدما حُذفت اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بـ"أبل" لمحاولة "إبيك غايمز" تجاوز نظام الدفع الخاص بـ"آبل" وانتهاكها قوانينها.

ورفعت "آبل" دعوى ضد "إبيك غايمز" التي اتّهمت الشركة المصنّعة لهواتف "آي فون" بممارسة الاحتكار في ما يتعلق بشراء السلع والخدمات من متجر تطبيقاتها.



وأمر قاضٍ فدرالي أميركي في تشرين الثاني شركة "آبل" بتخفيف القيود المفروضة على خيارات الدفع الخاصة بمتجر تطبيقاتها، لكنه أشار إلى أنّ "إبيك غايمز" فشلت في إثبات أنّ "آبل" قد انتهكت مكافحة الاحتكار.

وستُتاح "فورتنايت" مجاناً عبر خدمة ألعاب "إكس بوكس" السحابية نتيجةً للشراكة مع "إبيك غايمز".

وأشارت غلوكستين إلى أنّ محبي اللعبة يستطيعون اللعب باستخدام الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" أو "أندرويد" بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندووز" من خلال متصفحات الويب.

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