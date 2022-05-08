العالم بقرون ذكورية - عذري مازغ

2022/05/08 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ في داخلي تتناطح قرون الروتين، ضيق يصارع ضيقا آخر، ضغط قوي جدا: ضيق لا يتسع لضيق آخر، وفي كل مسافة هذا الصبر العجيب، الصبر الذي يملأني تتناطح أيضا رؤوس الأمل بشكل أصبح المشهد هو الآخر روتيني، في الأفق باقات ورد تشعل مشاعري بالخوف، لم تعد إشراقة الورود جميلة، إنها توحي بالوداع وليس بالحب، إنها تاج القبور .أفتح قبري للورد لتتوغل عروقه في أعماقي، وحين تتوارد الفصول، يفتح وردي بهجة الحياة لموت آخر ......





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