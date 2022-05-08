هدف ألبا القاتل يقود برشلونة إلى دوري الأبطال

2022/05/08 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد مدافع برشلونة جوردي ألبا فريقه لحجز مكان في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله هدفا قاتلا أمام مضيفه ريال بيتيس منحه الفوز 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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