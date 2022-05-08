إيرلندا الشمالية.. القوميون يحققون فوزا تاريخيا في الانتخابات

2022/05/08 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق حزب "شين فين" القومي المؤيد لإعادة توحيد الجزيرة الإيرلندية فوزا تاريخيا في انتخابات إيرلندا الشمالية، واعدا بـ"حقبة جديدة" رغم خطر شلل سياسي يلوح في الأفق.

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