القوات الأمنية تضبط منشورات لحركة “المولوية” شرقي بغداد

2022/05/08 | 03:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية ضبطت منشورات لحركة “المولوية” في مدينة الصدر شرقي ببغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “القوات الأمنية تلقت معلومات بوجود مجاميع تقوم بتوزيع منشورات ضمن شارع الداخل في مدينة الصدر”.وأضاف، أنه “على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة الى المكان واتضح […]

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