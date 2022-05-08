2022/05/08 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر رحلت عن عالمنا اليوم السيدة محسنة توفيق ..



الفنانة المتميزة صاحبة المواقف الثورية فى قضايا التحررالوطنى والديمقراطية والثقافة الرفيعة والصراع الطبقي..



وقد تعرفتُ عليها وعلي زوجها الراحل الأستاذ أحمد خليل في كمشيش عام 1968 في المؤتمر السنوى لذكري المناضل صلاح حسين شهيد الفلاحين.



وبسبب تآلفنا الواضح دعياني لزيارتهما في منزلهما بشارع رمسيس قرب حي العباسية.وقد اعتادا الحضورإلي كمشيش قبل ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محسنة توفيق .. قويمة الأخلاق صارمة المبدأ.. وداعا - بشير صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محسنة توفيق .. قويمة الأخلاق صارمة المبدأ.. وداعا - بشير صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).