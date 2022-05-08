2022/05/08 | 05:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QiyLImKgYqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحف البريطاني في نوتنغهام يقيم معرضا عن آثار العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحف البريطاني في نوتنغهام يقيم معرضا عن آثار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).