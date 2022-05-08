2022/05/08 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، السبت، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء مصر واستهدف الجيش المصري.

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