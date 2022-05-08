2022/05/08 | 05:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YLOSUAPSQYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنظيم مهرجان للرسوم المتحركة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنظيم مهرجان للرسوم المتحركة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).