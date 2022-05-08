السعودية.. قرار توطين 4 مهن يدخل حيز التنفيذ

2022/05/08 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية أن قرار حصر بعض المهن بحاملي الجنسية السعودية يدخل حير التنفيذ الأحد.

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