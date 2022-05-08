بايدن يثير ضجة بحديث عن

2022/05/08 | 06:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.

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