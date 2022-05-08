انفجار هافانا.. 27 قتيلا وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض

2022/05/08 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الانفجار الشديد لفندق ساراتوغا الشهير في وسط هافانا إلى 27 قتيلًا، بعد سحب جثّة، السبت، من بين أنقاضه، فيما تُواصل فرق الإسعاف البحث على ناجين.

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