كيف نواجه البيروقراطية؟ - حسن أحراث

2022/05/08 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث تعالت في الآونة الأخيرة، ومباشرة بعد توقيع اتفاق الذل من طرف المركزيات النقابية (30 أبريل 2022)، ومن بينها بالخصوص الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في إطار ما سُمي شكلا بالحوار الاجتماعي، أصوات مبحوحة دفاعا عن البيروقراطية، وتحت مختلف اللبوس.



وأخطرها تلفيق التهم المجانية للمناضلين على غرار تهم النظام القائم الجاهزة.ولأن الواجب النضالي يقتضي تحمل المسؤولية، وهو ......





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