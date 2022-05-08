فيديو طريقة كتابة أصعب حرف باللغة الصينية يثير تفاعلا

2022/05/08 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية كتابة "أصعب" حرف باللغة الصينية الأمر الذي أثار تفاعلا.

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