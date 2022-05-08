السعودية.. قرار ضد الرئيس التنفيذي لمطار جدة بعد ضجة الازدحام

2022/05/08 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفي ريان الطرابزوني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة من منصبه، السبت، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبدالعزيز الأسبوع الماضي.

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