كلوب : فخور بالعقلية التي أظهرناها أمام توتنهام

2022/05/08 | 07:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأعرب مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه في التعادل أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (1-1)، على ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة :"أنا سعيد للغاية بالمستوى وفخور بالعقلية التي أظهرناها أمام فريق جيد للغاية ويملك خطة واضحة ".وأضاف كلوب: "بعض الأمور كانت على مستوى مختلف، الضغط العكسي كان مذهلاً، ولكنهم سجلوا هدفاً وكان علينا الحفاظ على الهدوء وزيادة الضغط، كان تحدياً هائلاً، ولكن قمنا بذلك وسجلنا هدف التعادل ".وتابع كلوب: "بالطبع هذه ليست النتيجة التي نريدها، ولكن قدمنا المستوى الذي نريده، من الصعب اللعب أمام فريق يملك لاعبين ومدرباً من الطراز العالمي، كان أمامهم أسبوع للتحضير لهذا اللقاء، بينما تحصلنا نحن على 3 أيام ".المصدر/ كورة

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