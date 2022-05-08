ويل سميث يخسر من جديد بعد حادثة الأوسكار

2022/05/08 | 07:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقررت منصة "Apple" الرقمية تأجيل طرح فيلم الحركة " Emancipation " للممثل الأمريكي ويل سميث لأجل غير معلوم، بعد أن كان مخططا عرضه في الخريف المقبل.وبحسب مجلة Variety الأمريكية، كانت قد روجت الشركة المنتجة للفيلم قبل حادثة الأوسكار للعمل بأسابيع، واعتبر النقاد أن صفعة ويل سميث لزميله في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير ستؤثر على الترويج للفيلم سواء كان سميث متورطا أم لا بحسب قولهم.ونقلت مجلة Variety عن أحد المخرجين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار شاهد القائمون على العمل الجديد لقطات مبكرة من الفيلم وقالوا : "سوف يفوز Will بالتعاقب".في ذلك الوقت، كان الاقتباس يشير إلى فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "King Richard".وذكرت المجلة أن مخرج فيلم Emancipation أنطوان فوكوا لديه تفكيرعميق في مرحلة ما بعد الإنتاج وقد لا يكون جاهزا في الوقت المناسب لعرضه نهاية العام كما كان قد روج، وكان قد تعرض الفيلم للعديد من التأخيرات بسبب نقل الإنتاج من جورجيا إلى لويزيانا احتجاجا على قوانين قيود التصويت في الولاية، والدمار الناجم عن إعصار إيدا والتوقف بسبب حالات COVID في أغسطس 2021.فيما لم تعلق شركة Apple Original Films على قرار تأجيل عرض الفيلم، إلا أن مصادر مطلعة ذهبت للقول بأن "الكل يعرف الحقيقة غير المعلنة لسبب التأجيل".المصدر: Variety

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