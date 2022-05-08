ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

2022/05/08 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسر باخ لونغ مفتوح للزوار الباحثين عن الإثارة، حيث يوفر ممرًا بقاع زجاجي معلق على ارتفاع 150 مترا تقريبًا فوق سطح الأرض.

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