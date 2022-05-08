رونالدو يواجه أسوأ كوابيسه بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل لـ

2022/05/08 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو،بات يواجه "أسوأ كوابيسه" بعدما فشل فريقه، مانشستر يونايتد، في حجز مقعد له في الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا.

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