شاهد.. حفل زفاف ارتجالي في المستشفى لأوكرانية بعد بتر ساقيها

2022/05/08 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقصة أولى غير عادية بين عروسين في غرفة بالمستشفى..شوهدت أكثر من مليون مرة عبر الإنترنت.انتشر المقطع بشكل كبير لأن العروس أوكسانا بالاندينا البالغة من العمر 23 عامًا تتعافى من بتر ساقيها.

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