"انتكاسة جديدة".. روسيا تفشل في تحقيق "انتصار استعراضي" قبل يوم النصر

2022/05/08 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت روسيا انتكاسة جديدة في أوكرانيا بعد أن فشلت مساعيها في تحقيق "انتصارا استعراضيا" للرئيس، فلادمير بوتين، قبل يوم النصر الموافق 9 مايو، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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